Керманич Колосу розповів про чутки довкола свого підопічного.
Кіріл Фесюн, фото ФК Колос Ковалівка
17 березня 2024, 11:40
Ковалівський Колос напередодні в гостьовому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги поступився криворізькому Кривбасу.
Кривбас — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ
Головний тренер "чорно-білих" Ярослав Вишняк після завершення гри, окрім оцінки дій власних підопічних, також висловився з приводу чуток щодо інтересу донецького Шахтаря до воротаря його команди Кіріла Фесюна.
"Думаю, якщо з’являється така інформація, то зацікавленість точно є. Заміна Фесюну? У нас працює один з найкращих, якщо не найкращий, спеціаліст в Україні по роботі з воротарями — В’ячеслав Кернозенко. Я йому повністю довіряє у питанні воротарів.
Якщо відбудеться трансфер Кіріла, то в нас є воротарі, які можуть його гідно замінити. Вважаю, Фесюн заслуговує піти на підвищення", — заявив український фахівець.
У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти рівненського Вересу.