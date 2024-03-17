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Керманич Колосу розповів про чутки довкола свого підопічного.

Ковалівський Колос напередодні в гостьовому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги поступився криворізькому Кривбасу.

Кривбас — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "чорно-білих" Ярослав Вишняк після завершення гри, окрім оцінки дій власних підопічних, також висловився з приводу чуток щодо інтересу донецького Шахтаря до воротаря його команди Кіріла Фесюна.

"Думаю, якщо з’являється така інформація, то зацікавленість точно є. Заміна Фесюну? У нас працює один з найкращих, якщо не найкращий, спеціаліст в Україні по роботі з воротарями — В’ячеслав Кернозенко. Я йому повністю довіряє у питанні воротарів.

Якщо відбудеться трансфер Кіріла, то в нас є воротарі, які можуть його гідно замінити. Вважаю, Фесюн заслуговує піти на підвищення", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти рівненського Вересу.