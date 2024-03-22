Україна

Андрій Кліщук розповів про поновлення тренувань після трьох вихідних.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував поновлення тренувального процесу після трьох отриманих вихідних.

"Вихідні присвятив їх родині, адже це – найголовніше. Тепер з новими силами починаємо роботу та підготовку до наступних матчів.

Проти рівнян завжди дуже непрості матчі. Ви ж бачили, вони ось тільки обіграли в Одесі Чорноморець. Після зимової паузи зібрали досить непогану команду. Вони демонструють непоганий футбол. Очікуємо цікавою та водночас важкої гри.

Бізімана та Соса у своїх національних збірних? Звісно, ми вболіваємо за них. Бажаємо їм тільки перемог та забитих голів. Головне, щоб без травм. Чекаємо на їх повернення до нашої червоно-білої родини Кривбас", — наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Верес — Кривбас відбудеться 30 березня, о 18:00 за Києвом.

Після 21 туру Кривбас набрав 43 очки і посідає друге місце у чемпіонаті, а у Вереса 20 ігор та 16 балів.