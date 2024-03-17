Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 17 березня 2024 року.

Рівненський Верес у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги у гостях мінімально обіграв одеський Чорноморець (2:1).

Єдиний та переможний гол був забитий на шостій хвилині, а його автором став Марко Мрвальєвич.

Після 20 ігор Верес набрав 16 очок і посідає 14 місце в УПЛ, а у "моряків" 23 бали та 10 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Верес у 21 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Верес 0:1

Гол: Мрвальєвич, 6.

Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Ієде, 76), Васильєв, Авагімян (Зе, 85) — Бойчук, Бадібанга, Штогрін.

Верес: Паст — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман — Дахновський (Шарай, 58), Банада (Кльоц, 83), Кучеров, Шастал — Яго (Гайдучик, 58) — Мрвальєвич (Шестаков, 84).

Попередження: Салюк — Банада, Шарай.