Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та закарпатський Минай.

Черкаський ЛНЗ та закарпатський Минай зіграють перенесений матч сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах.

Олег Дулуб, після нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (1:1), залучив до стартового складу Ковальова в центрі оборони, тоді як Молло зіграє на вістрі атаки.

Желько Любенович, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:2), використав із перших хвилин Кисіля праворуч у захисті, тоді як Кораблін розташується в трійці в центрі поля, а Устименко очолить атаку.

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Ковальов, Саліху, Каплієнко — Бар, Рибалка, Яшарі — С. Шестаков, Молло, Г. Пасіч.

Запасні: Кучеренко, Самойленко, Наумець, Тищенко, Хобленко, Олійник, Тарасенко, Норенков, Ейнел.



Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Прокопчук, Чуєв — Вітенчук, Кораблін, Петько — Ременяк, Устименко, Вакула.

Запасні: Бандура, Дмитрук, Корнійчук, Вашкеба, Попов, Воробчак, Демиденко, Тищук, Матюшенко, Семотюк, Нємчанінов.



Гра ЛНЗ — Минай почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.