Україна

Ганець нещодавно прибув до розташування криворізького клубу.

Центральний захисник Конаду Ядом отримав візу і приєднався до Кривбасу, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Ганець мав поповнити склад команди ще влітку, але через бюрократичні труднощі прибув до розташування лише зараз. Нагадаємо, що 23-річного гравця криворізький клуб орендував із ганського Хартс оф Оук до кінця поточного сезону. Кривбас також отримав право викупу виконавця.

"Щасливий можливості бути тут. Я дуже радий бути частиною родини Кривбасу. Дійсно в захваті опинитися тут. Нарешті все владналось і я разом з командою. Дорога була важкою, але незважаючи на це, як ви вже бачите, я заряджений допомагати", — зазначив захисник.

Ядом також відповів, чи мав вплив на його рішення фактор великого представництва африканських гравців у клубі з Кривого Рогу та чи були у нього сумніви щодо трансферу на тлі повномасштабної війни в Україні.

"Я відповім, як професійний футболіст. Коли така команда, як Кривбас, запрошую тебе до себе, в тебе немає опції відмовити. Кривбас — це великий Клуб, тут гарна команда. Тож я вирішив приїхати сюди, адже вважаю, що саме цей крок допоможе в моїй футбольній кар'єрі, допоможе прогресувати та стати сильнішим. Після того, як я отримав повідомлення з запрошенням від клубу, я дослідив цю тему (війни). Поговорив з моїм менеджером, представниками Кривбасу. І після цього ми дійшли висновку, що я не повинен хвилюватися. Адже іноді ти повинен ризикувати та йти далі, якщо хочеш досягти своєї мети. Тому разом ми вирішили, що не дивлячись ні на що, я їду сюди. І нарешті, я тут, у Кривбасі. Мої рідні підтримали мій вибір, за що їм також велика вдячність", — додав він.