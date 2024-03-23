Донецький клуб розпочав підготовку поки тривають ігри збірних.
Фото: ФК Шахтар
23 березня 2024, 23:59
23 березня Шахтар поновив тренувальний процес. Наразі підопічні Маріно Пушича працюють на базі спортивного комплексу Святошин під Києвом. Команда займається без великої групи гравців, які цими днями представляють клуб у своїх збірних.
Сьогоднішня сесія розпочалася з активації у фітнес-залі, після чого "гірники" провели розминку на полі, виконали серію вправ на пас та прийом, а також тримання м’яча на четверо воріт, і завершили двосторонньою грою у форматі 6 на 6.
В загальній групі тренувалися Тарас Степаненко і Марлон Гомес, за індивідуальною програмою працював Дмитро Криськів.
Найближчого тижня команда готуватиметься до вирішальної частини сезону. Наступний матч Шахтар проведе 30 березня в Києві з Оболонню.