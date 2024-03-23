Україна

Донецький клуб розпочав підготовку поки тривають ігри збірних.

23 березня Шахтар поновив тренувальний процес. Наразі підопічні Маріно Пушича працюють на базі спортивного комплексу Святошин під Києвом. Команда займається без великої групи гравців, які цими днями представляють клуб у своїх збірних.



Сьогоднішня сесія розпочалася з активації у фітнес-залі, після чого "гірники" провели розминку на полі, виконали серію вправ на пас та прийом, а також тримання м’яча на четверо воріт, і завершили двосторонньою грою у форматі 6 на 6.

В загальній групі тренувалися Тарас Степаненко і Марлон Гомес, за індивідуальною програмою працював Дмитро Криськів.

Найближчого тижня команда готуватиметься до вирішальної частини сезону. Наступний матч Шахтар проведе 30 березня в Києві з Оболонню.