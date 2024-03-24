Україна

Тренер висловив думку стосовно наступного матчу.

Руслан Ротань розповів щодо матчу збірної України U-23 зі збірною Японії.

"Перш за все ми хочемо від нашої країни подякувати народу Японії за те, що, незважаючи на велику відстань між нашими державами, він дуже близький до нас. Японія — одна з перших країн, яка стала разом із нами й надає Україні багато допомоги для боротьби з агресором", — цитує тренера сайт УАФ.

"Зараз ми розпочинаємо підготовку до Олімпійських ігор. І нам важливо підготуватися до них якомога якісніше. Тому гра зі збірною Японії дуже корисна. Наш суперник — дуже якісна команда. Ми переглядали її матчі.

Наша нація, і футболісти зокрема, — максималісти. Успіх нашої олімпійської збірної для нас дуже важливий крок вперед. Ми вперше потрапили на Олімпійські ігри, й у нас ще немає досвіду виступів там. Для нашої країни це дуже важливо, але ще важливіше підготуватися до Ігор і добре себе показати. У нас дійсно сильна збірна. Єдина проблема на сьогодні, яку я бачу, це те, що не всі українські клуби готові відпускати гравців. Такого не повинно бути, адже це престиж нашої країни — особливо в такий час. Ми ж будемо намагатися покращити нашу гру, адже є ще куди розвиватися.

Поєдинок з Японією — напевно, третій у пріоритеті, беручи до уваги інші матчі збірних України, адже це товариська зустріч. Попри це, для нас він дуже важливий. У нас є хлопці, які не задіяні в офіційних матчах і вперше потрапили в олімпійську команду. Тому можливість поїхати на Олімпійські ігри — це для них великий шанс, і вони на цьому сконцентровані.

Андрій Шевченко добре ставиться до олімпійської збірної й розуміє, що Ігри — це дуже важливі змагання. Ми хочемо подякувати за організацію підготовки команди в Угорщині, де ми мали можливість тренуватися в гарних умовах. Для нас це дуже важливо, адже ця команда тільки зібралася, і для нас ці дні були як ковток свіжого повітря. У нас є діалог з Андрієм Шевченком і є допомога в усіх необхідних нам моментах".

У товариському матчі збірна України U-23 зіграє з Японією 25 березня, зустріч розпочнеться о 12:15 за українським часом.