Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наймолодшим наставником "синьо-жовтих" був Микола Павлов.

Збірна України у матчі відбіркового циклу Євро-2024 поступилася Англії з рахунком 0:2.

На момент матчу виконувачу обов'язків головного тренера збірної України Руслану Ротаню був 41 рік та 148 днів.

За інформацією прес-служби УПЛ, Ротань став третім наймолодшим наставником "синьо-жовтих".

У більш молодшому віці збірну очолювали Микола Павлов (38 років та 130 днів) та Андрій Шевченко (39 років та 341 день).

За Ротанем йдуть Юрій Калітвінцев (42 роки та 121 день) та Олексій Михайличенко (44 роки та 313 днів).

Також Ротань став 17 тренером, який очолив збірну України з 1992 року.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів збірної України у матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.