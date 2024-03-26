Україна

Орендна угода розрахована до кінця сезону.

Захисник Полісся Мозес Джарджу продовжить свою кар'єру у Другій лізі у складі Звягеля, повідомляє прес-служба житомирського клубу.

Орендну угоду з 20-річним гамбійцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, Мозес підписав контракт з українським клубом у квітні минулого року, після чого приєднався до команди у вересні. В офіційних матчах він участі не брав.

Після 17 ігор Звягель набрав 43 очки і посідає перше місце у турнірній таблиці Другої ліги, випереджаючи ЮКСу на два бали та маючи гру в запасі.