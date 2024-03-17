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Керманич житомирян прокоментував поразку від Оболоні.

Напередодні житомирське Полісся в гостьовому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги поступилось київській Оболоні.

Оболонь — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри асистент головного тренера "вовків" Володимир Книш прокоментував невдачу власної команди.

"Ви самі бачили, що ми залишились удесятьох на самому початку. І в меншості було дуже важко заважати Оболоні грати в свій футбол. Було важко перекривати захисників, які використовують лонгбол. Із того ми той перший гол і пропустили, не розібрались в ситуації.

Потім ми гру взяли під контроль і мали свої моменти, які потрібно було використовувати. Дуже гарні моменти були навіть в першому таймі, із яких треба було витиснути гол.

По самій грі — то вона дійсно була дуже напружена, багато жовтих карток, багато боротьби. Ми готувались до того, що буде така гра.

Ми не звикли до двох поразок підряд і дійсно була нервова напруга, усі люди й усі все розуміють. Але по грі й по відношенню до хлопців немає претензій. Дійсно хотіли переломити хід гри, зламати серію з поразок. Пішла певна чорна смуга, потрібно перетерпіти і все буде добре. Гравці в нас гарного рівня для України, тому з часом з’явиться гра. Та й у футболі не обійтись без везіння. Було певне невезіння, голи на останніх хвилинах ми пропускали. Але таке буває. У Оболоні не було особливих моментів, але стався такий шалений гол.

Дійсно, різниці немає як програвати — 0:1 чи 0:2. Була надія, що цю гру можна було врятувати. І ті хлопці, яких ми замінили, вони дали дуже великий об’єм, витримали велике навантаження. Крушинський, Козак, Фортюне грали за себе і за того хлопця, якого на полі не вистачало.

Вони віддали всі свої сили, а замість них вийшли свіжі хлопці, які вийшли і теж показали хорошу гру. У них теж були моменти, в такій зв’язці вони грали вперше, але не вийшло дотиснути.

Далі в нас заплановано багато роботи, після двох вихідних. У тренера є своє бачення того, як ми маємо грати. Під усе це потрібен час, налаштуватись, працювати й додавати", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся поведе домашній матч проти одеського Чорноморця.