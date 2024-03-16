Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 березня 2024 року.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь здобула мінімальну перемогу над житомирським Поліссям.

Вже на другій хвилині матчу "вовки" залишилися у меншості через вилучення Сергія Чоботенка, а вже на десятій хвилині Руслан Черненко забив єдиний та переможний для "пивоварів" гол у цій зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Полісся у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Полісся 1:0

Гол: Черненко, 10



Оболонь: Кичак — Грисьо (Лук’янчук, 75), Приймак, Дубко, Осман — Мединський, Черненко (Запорожець, 75), Мороз (Косовський, 46), Прокопенко — Слободян (Суханов, 63), Краснопір (Тарануха, 62).



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Крушинський (Кушніренко, 68) — Козак (Луїфер, 68), Фортюне (Ндукве, 69), Назаренко (Кравець, 5) — Будківський (Мустафаєв, 75).



Попередження: Прокопенко, Черненко, Дубко, Грисьо, Приймак, Мединський — Козак, Танковський, Михайліченко, Фортюне.

На 2-й хвилині був вилучений Сергій Чоботенко (Полісся) (грубе порушення).