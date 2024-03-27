Україна

Венесуелець серйозно зацікавив не тільки Цинциннаті.

Центральний нападник донецького Шахтаря привернув до себе увагу ще одного клубу МЛС, передає журналіст Крістіан Мораес.

У боротьбу з Цинциннаті за підписання 19-річного венесуельця вступило Динамо (Г'юстон). Гравець не проти змінити клубну прописку, оскільки незадоволений кількістю ігрового часу у складі "гірників".

Також повідомляється, що першу пропозицію Цинциннаті Шахтар відхилив, але переговори тривають. За даними Мораеса, Келсі є одним із трансферних пріоритетів "помаранчево-синіх".

У поточному сезоні нападник взяв участь у 20 матчах (504 хвилини) донецького клубу у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 2 асистами. Його контракт розраховано до кінця грудня 2027 року.