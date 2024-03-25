Україна

Пропозиція щодо бразильського футболіста надійшла з МЛС.

Нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі може продовжити кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє журналіст Деніел Нора.

За інформацією джерела, "гірники" отримали пропозицію про трансфер 19-річного бразильця від Цинциннаті, крім якого гравцем цікавляться ще кілька клубів МЛС.

Чинний контракт Кевіна розрахований до 31 грудня 2027 року.

У нинішньому сезоні Келсі провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.