Пропозиція щодо бразильського футболіста надійшла з МЛС.
КЕВІН КЕЛСІ, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
25 березня 2024, 08:20
Нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі може продовжити кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє журналіст Деніел Нора.
За інформацією джерела, "гірники" отримали пропозицію про трансфер 19-річного бразильця від Цинциннаті, крім якого гравцем цікавляться ще кілька клубів МЛС.
Чинний контракт Кевіна розрахований до 31 грудня 2027 року.
У нинішньому сезоні Келсі провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.