Україна

Фахівець працював у львівському колективі трохи більше року.

Відомий український тренер Юрій Бакалов має за плечами тривалий досвід виступів у національній першості в якості професійного футболіста, тоді як після завершення ігрової кар’єри в 2001 році він почав опановувати тренерський фах.

Робота в київському Арсеналі, Славутичі, грузинському Динамо Зугдіді, кам’янській Сталі, стрийській Скалі, Львові та черкаському ЛНЗ на різних посадах від асистента до тренера основної та молодіжних команд, привела 58-річного фахівця до львівського Руху взимку 2023 року.

Тоді Бакалов спочатку очолював футбольну академію "жовто-чорних", а потім сконцентрувався на роботі з командою U-19.

Однак напередодні львів’яни оголосили про те, що наставник юнаків достроково залишає колектив за згодою сторін.

Посаду т. в. о. старшого тренера команди U-19 буде Михайло Дячук-Ставицький.