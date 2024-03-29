Футболіста було покарано за домашнє насильство.
Жерсон Родрігес, Getty Images
29 березня 2024, 08:40
Вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса, який на правах оренди виступає за Слован, було засуджено за домашнє насильство. Про це повідомляє RTL Today.
За інформацією джерела, 28-річний футболіст збірної Люксембургу отримав умовний термін у 18 місяців. Також він має сплатити штраф у розмірі 1500 євро.
Нагадаємо, Родрігес підозрювався у трьох випадках нападів та побиттів, один із яких був домашнім насильством проти своєї колишньої дівчини Емілі Боланд, яка стала міс Люксембург у 2020 році. Футболіст виплатить їй 2430 євро.
Цього сезону Жерсон провів 19 матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.