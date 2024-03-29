Україна

Футболіста було покарано за домашнє насильство.

Вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса, який на правах оренди виступає за Слован, було засуджено за домашнє насильство. Про це повідомляє RTL Today.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст збірної Люксембургу отримав умовний термін у 18 місяців. Також він має сплатити штраф у розмірі 1500 євро.

Нагадаємо, Родрігес підозрювався у трьох випадках нападів та побиттів, один із яких був домашнім насильством проти своєї колишньої дівчини Емілі Боланд, яка стала міс Люксембург у 2020 році. Футболіст виплатить їй 2430 євро.

Цього сезону Жерсон провів 19 матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.