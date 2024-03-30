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Захисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Вересу.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас проведе гостьовий матч проти рівненського Вересу.

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Захисник "червоно-білих" Данило Бескоровайний напередодні гри поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Очікуємо на важку гру. Тим паче — граємо на виїзді. У Вересу завжди палка підтримка з боку вболівальників. Але, упевнений, ми добре підготуємось та покажемо свій футбол.

Добре, що в першому колі вдалось у них виграти, але той матч був домашнім. Ми забили швидкий гол і далі пішов більш відкритий футбол. Було б непогано швидко забити і у Рівному, щоб суперник розкрився та пішла гра, цікава для вболівальників.

Я досі добре пам’ятаю минулорічний гостьовий матч проти Вересу. Тоді Кривбас вирвав перемогу у меншості наприкінці гри. Устименко заробив вилучення, ми пропустили з пенальті, але Понєдєльнік забив переможний гол. Емоції були на найвищому рівні", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Кривбас відбудеться 30 березня, о 18:00.