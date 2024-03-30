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Півзахисник Полісся розповів про враження від виступів за молодіжку.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги житомирське Полісся вдома зіграє проти одеського Чорноморця.

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Півзахисник "вовків" Борис Крушинський напередодні гри розповів про дебютний виступ за молодіжну команду України серед юнаків віком до 21 року.

"Був дуже радий дебютувати за Україну U-21. Хороші футболісти там були, приємно було з ними працювати, тому радий, що викликали і зміг проявити себе.

Дуже хороша атмосфера панує в тому колективі. Рахуйте самі, із Азербайджаном це був уже шостий матч, у якому вони перемогли, тому там й атмосфера чудова", — заявив український виконавець.

Матч Полісся — Чорноморець відбудеться 30 березня, о 15:30.