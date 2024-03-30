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Захисник Руху прокоментував прийдешній матч проти ЛНЗ.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе домашній матч проти черкаського ЛНЗ.

Захисник "жовто-чорних" Ростислав Лях за кілька днів до протистояння розповів про настрій усередині свого колективу.

"Рух зараз демонструє хороші результати й такий старт офіційних матчів у 2024 році дуже приємний для нас. Тепер наша мотивація вдвічі більша, адже ми розуміємо яка відповідальність лягає на команду у зв’язку з нашим турнірним становищем.

Рух хоче продовжувати цю переможну серію і кожен із нас буде робити для цього все можливе.

Наступний матч Рух зіграє проти ЛНЗ і ми хочемо віддати боржок нашому супернику. Зараз ми тренуємося у звичному режимі. Водночас, повернулись наші збірники і команда дуже розраховує на них. Важливо, аби всі гравці підійшли до наступного матчу у хорошому функціональному та емоційному стані. Наразі у нас позитивний настрій і ми готуємося до понеділкової гри.

Усередині команди ми інколи жартуємо, що на виїзді в нас кращі результати, аніж удома, мовляв, ми там набираємо більше очок.

Насправді це все жарти і не більше ніж випадковість, бо й вдома у нас були хороші матчі, але нам не завжди щастило. Рух чекає на вболівальників на стадіоні, адже підтримка фанатів для нас дуже важлива і сподіваюсь, що ми зможемо їх потішити хорошими результатами та візьмемо три очки вже у найближчому домашньому матчі", — заявив український виконавець.

Матч Рух — ЛНЗ відбудеться 1 квітня, о 18:00.