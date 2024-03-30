Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру італійської Серії А, у якому зіграють житомирське Полісся та одеський Чорноморець.

Житомирське Полісся та одеський Чорноморець зіграють у рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Сергій Шищенко, після поразки від київської Оболоні (0:1), залучив до стартового складу Кушніренка та Кравця в центрі оборони, тоді як Петряк розташується на лівому фланзі півзахисту, а Луїфер та Ндукве складуть пару в атаці.

Роман Григорчук, на тлі поразки від рівненського Вересу (0:1), використав із перших хвилин Путрю праворуч в обороні, тоді як Ієде повернеться до центру нападу.

Полісся: Бойко — Кравченко, Кушріненко, Кравець, Михайліченко — Козак, Танковський, Крушинський, Петряк — Луїфер, Ндукве.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Назаренко, Будківський, Мустафаєв, Таллес Коста, Грицук, Смоляков, Фортюне, Чечер, Раско, Кобернюк.



Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Бадібанга, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Ієде, Штогрін.

Запасні: Білик, Вічний, Огіря, Кузик, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомеш, Ситников, Ухань, Данилюк Арсич, Голуб.



Гра Полісся — Чорноморець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.