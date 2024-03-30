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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 березня 2024 року.

У рамках матчу 22 туру УПЛ-2023/24 Чорноморець несподівано розгромив Полісся в Житомирі — 4:1.

Героєм матчу став хавбек "моряків" Артур Авагімян, який оформив хет-трик.

Для Полісся це четверта поразка поспіль. Команда, яка після першої половини чемпіонату претендувала на найвищі місця, вже шоста. Тим часом Чорноморець перервав серію із трьох поразок поспіль та піднявся на восьме місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Чорноморець у 22 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Полісся — Чорноморець 1:4

Голи: Кушніренко, 74 — Авагімян, 53, 60, 64, Кузик, 90



Полісся: Бойко — Кравченко, Кушріненко, Кравець, Михайліченко — Козак (Фортюне, 72), Танковський, Крушинський (Таллес, 62), Петряк (Будківський, 62) — Луїфер (Мустафаєв, 72), Ндукве (Назаренко, 46).



Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Бадібанга (Альваренга, 89), Васильєв, Авагімян (Присяжнюк, 85) — Бойчук (Зе, 90+1), Ієде (Кузик, 46), Штогрін.



Попередження: Кушніренко, Таллес Коста, Бойко — Авагімян,



На 78-й хвилині був вилучений Богдан Кушніренко (Полісся) (друге попередження).