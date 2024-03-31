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Керманич Вересу прокоментував поразку від Кривбасу.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги рівненський Верес поступився криворізькому Кривбасу.

Верес — Кривбас 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри т.в.о головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Вилучення завжди впливає на гру. Особливо, у матчі з таким сильним суперником. Розуміли, що нам доведеться терпіти. На жаль, пропустили швидкий і прикрий гол.

Тут хотів би підтримати Олександра Кучеренка. Він, на мою думку, хороший матч провів, але забив у власні ворота. Можливо, якби ми протрималися у ці стартові хвилин п’ятнадцять другого тайму — можливо, могли б сподіватись на більше. Натомість, на жаль, пропустили.

Потім почали більше ризикувати, більше пресингували. Намагалися врятувати гру. Пропустили знову. Потрібно передивитися епізод із другим голом, але мені здалося, що за мить до голу був фол проти Василя Курка.

Євген Паст послизнувся на виході. У нас хороше, але дещо специфічне поле. Усі хлопці грають на залізних шипах, але все одно послизаються. У матчі з Колосом таке ж прикре падіння було в епізоді з пропущеним голом. Важко щось коментувати тут.

Щодо втрати Марко Мрвальєвича перед грою з Оболонню — у нас є достатньо велика обойма виконавців. Є кому готуватися і є кому грати. Зараз в команді хороша конкуренція", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме київську Оболонь.