Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 березня 2024 року.

У рамках 22 туру УПЛ Верес приймав Кривбас і поступився йому після вилучення Мрвальєвича у першому таймі.

У першому таймі команди не порадували глядачів голами, а у компенсований до нього час господарі поля залишилися у меншості. У другій половині матчу гості вийшли вперед завдяки автоголу Кучеренка. Луньов подвоїв перевагу колективу Юрія Вернидуба наприкінці зустрічі. Для Кривбасу ця звитяга була третьою поспіль у чемпіонаті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Кривбас у 22 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Кривбас 0:2

Голи: Кучеренко, 54 (авт.), Луньов, 89



Верес: Паст — Гакман (Балан, 76), Кучеренко, Вовченко, Сміян — Дахновський (Курко, 76), Кухарук (Кльоц, 63), Кучеров, Шастал (Янаков, 63) — Яго (Шестаков, 46) — Мрвальєвич.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко (Іліч, 46) — Д. Кузик (По, 75), Задерака (Соса, 46), Микитишин (Луньов, 55) — Прінс (Хомченовський, 82).



Попередження: Кухарук, Сміян, Вовченко — Вакулко



На 45+4-й хвилині був вилучений Марко Мрвальєвич (Верес) (грубе порушення).