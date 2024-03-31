Україна

Керманич Полісся прокоментував поразку від Чорноморця.

У рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на власному полі поступилось одеському Чорноморцю.

Полісся — Чорноморець 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри т.в.о. головного тренера "вовків" Сергій Шищенко підсумував невдалий матч для його команди.

"Я хочу вибачитись перед уболівальниками, перед президентом клубу. Я повністю беру відповідальність за сьогоднішній результат.

Що стосується гри, то в нас були хороші підходи в першому таймі. Ми планували пресинг і він у нас виходив. Десь не виходило переходити з оборони в атаку, але кульгала реалізація.

Другий тайм був провальним. Я вважаю, що ми його провалили повністю. Потім ще й вилучення відбулось. Було важко відіграватись. Але я дуже вдячний хлопцям, що навіть за рахунку 1:3 хлопці хотіли відігратись і створювали моменти.

Якби ми забили ще один м’яч, то за рахунку 2:3 гра зовсім змінилась би. Але ми ризикували і пропустили четвертий м’яч.

Ми проаналізуємо другий тайм, розберемось, чому так вийшло. Але маю сказати, що й Чорноморець дуже агресивно діяв в атаці. Десь в якихось моментах ми провалились. Ми розберемось, проаналізуємо і зробимо висновки.

Червона картка? Потрібні правильні емоції й дисципліна. Ми хотіли вигравати, радувати вболівальників. Але в таких моментах емоції потрібно в інше русло направляти, щоб був результат.

Я дуже задоволений замінами, хлопці, які вийшли — вони посилили гру. На якийсь момент в нас виходило те, що ми планували на гру, могли її перевернути, але вилучення все зіпсувало. І у нас нічого не вийшло.

Думаю, що ми витягнемо хлопців із цієї психологічної ями та підготуємось до історичного матчу з Ворсклою", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє в гостях у закарпатського Миная.