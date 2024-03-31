Україна

Юний гравець не допоможе киянам у Полтаві.

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко пропустить поєдинок із Ворсклою у 22 турі УПЛ через мікротравму, передає офіційний сайт столичного клубу.

Отримавши невелике пошкодження, 18-річний українець не поїхав до Полтави і залишився у Києві. Там Михавко продовжує відновлюватися та готуватися до наступних матчів.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 4 матчах Динамо у чемпіонаті (без результативних дій).

Нагадаємо, поєдинок Ворскла — Динамо стартує сьогодні, 31 березня, о 15:30 за київським часом. На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.