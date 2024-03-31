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Керманич Минаю висловився щодо поєдинку з колективом Руслана Ротаня.

Головний тренер Минаю Желько Любенович прокоментував результат матчу 22 туру УПЛ проти Олександрії, передає офіційний сайт закарпатського клубу.

Минай — Олександрія 2:2 Відео голів та огляд матчу 31.03.2024

Сербський спеціаліст зазначив, що гра, яку його підопічні продемонстрували за рахунку 2:0 на користь суперника, дорогого коштує.

"Ми домовлялися грати позаду на нуль, а попереду, я запевняв хлопців, що заб'ємо. Але не так сталося, не вдалося це зробити. Але після 0:2 я сказав, що ще багато часу, вчасно забили перший гол, потім Гунічев вийшов і забив – правильна заміна. Могли виграти. Але сьогоднішня нічия – закономірна. Цікаво, що перед виходом Гунічева на поле я сказав йому, що він точно заб'є – і він забив. Стосовно того, що команда багато забиває: коли очолив команду казав, що гратимемо в атакувальний футбол. Це ми і показуємо своїм футболом на полі. Будемо старатися забивати ще більше, адже нам треба забивати і вигравати матчі, турнірне становище зобов'язує", — сказав Любенович.

Він також відповів, чи не боїться, що ним зацікавиться інший клуб і спробує переманити.

"Всі живуть цією командою – хтось поза полем, а ми на полі робимо усе, щоб зберегти місце в УПЛ. Щодо себе – я не думаю ні про які інші команди, Минай для мене наразі на першому місці, працюємо, аби добитися результату й залишитися в УПЛ", — додав керманич закарпатців.

Нагадаємо, Минай витягнув на нічию "програний" матч проти Олександрії.