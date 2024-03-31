Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 31 березня 2024 року.

У рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Минай приймав Олександрію на Минай Арені.

Протягом першого тайму команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. Друга половина зустрічі виявилась багатою на події. Минай та Олександрія двічі обмінялися голами, так і не зумівши виявити сильнішого.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Минай — Олександрія у 22 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Минай — Олександрія 2:2

Голи: Устименко, 63, Гунічев, 75 — Кулаков, 51, Калітвінцев, 58

На 71-й хвилині Кирило Ковалець (Олександрія) не забив пенальті (промах).



Минай: Кемкін — Кисіль (Ременяк, 81), Скиба, Прокопчук (Нємчанінов, 90+1), Чуєв (Піддубний, 81), Корнійчук — Кораблін, Вітенчук (Гунічев, 65), Петько, Вакула (Семотюк, 64) — Устименко.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Кампуш (Білошевський, 46), Копина (Мартинюк, 60) — Калюжний, Михайленко (Шостак, 82), Ковалець — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 82), Шулянський (Бєляєв, 60).



Попередження: Вітенчук, Вакула, Петько, Ременяк, Гунічев — Логінов, Кампуш, Кулаков, Ковалець



На 79-й хвилині був вилучений Кирило Ковалець (Олександрія) (друге попередження).