Львівський Рух та черкаський ЛНЗ завершать програму 22-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Арена Львів" у Львові.

У чемпіонаті України є дуже багато протистоянь статусніших, ще більше протистоянь із більшою історією, але немає жодного протистояння, яке можна анонсувати коротше. Усього шість літер: Рух – ЛНЗ!

Коротко можна охарактеризувати диспозицію гри. Рух – явний фаворит, причому у цьому немає образливих для ЛНЗ речей. Просто львів'яни стартували так, що дуже мало залишилося матчів, у яких вони не вважатимуться сильнішими – принаймні до стартового свистка.

Виїзні матчі з Дніпром-1 та Колосом – очевидні випробування категорії “hard”, а в них Рух набрав шість очок. Виїзд до Металіста 1925, звичайно, до “hard” не відноситься, але львів'яни й його зіграли чудово: з 4:0 до 40-ї хвилини. ЛНЗ у чотирьох офіційних матчах року взяв п'ять очок і має впевнено зберігати місце у “вишці”, але програвати вдома Минаю – це, звичайно, зовсім інший рівень.

Інше питання, що є одна “нагорода” за успіхи, від якої у тренера команди Віталія Пономарьова має боліти голова. Відразу семеро гравців Руху були викликані в різні збірні: Слюбик, Квасниця, Роман та Пастух– у молодіжну, Сич, Федор та Дідик – в олімпійську. Все це дуже важливі гравці, усі, окрім Романа, точно знадобляться проти ЛНЗ (Роман дискваліфікований) – але вони повернулися до Львова втомленими після тривалих подорожей та складних матчів. У ЛНЗ своя проблема – це дискваліфікація Сергія Рибалки.