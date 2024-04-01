Football.ua представляє прев'ю поєдинку 22-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 квiтня та розпочнеться о 18:00.
Чи зіграє Ледвій на нуль? / Фото: ФК РУХ
01 квітня 2024, 07:15
Львівський Рух та черкаський ЛНЗ завершать програму 22-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Арена Львів" у Львові.
РУХ — ЛНЗ
ПОНЕДІЛОК, 1 КВIТНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНЕ
У чемпіонаті України є дуже багато протистоянь статусніших, ще більше протистоянь із більшою історією, але немає жодного протистояння, яке можна анонсувати коротше. Усього шість літер: Рух – ЛНЗ!
Коротко можна охарактеризувати диспозицію гри. Рух – явний фаворит, причому у цьому немає образливих для ЛНЗ речей. Просто львів'яни стартували так, що дуже мало залишилося матчів, у яких вони не вважатимуться сильнішими – принаймні до стартового свистка.
Виїзні матчі з Дніпром-1 та Колосом – очевидні випробування категорії “hard”, а в них Рух набрав шість очок. Виїзд до Металіста 1925, звичайно, до “hard” не відноситься, але львів'яни й його зіграли чудово: з 4:0 до 40-ї хвилини. ЛНЗ у чотирьох офіційних матчах року взяв п'ять очок і має впевнено зберігати місце у “вишці”, але програвати вдома Минаю – це, звичайно, зовсім інший рівень.
Інше питання, що є одна “нагорода” за успіхи, від якої у тренера команди Віталія Пономарьова має боліти голова. Відразу семеро гравців Руху були викликані в різні збірні: Слюбик, Квасниця, Роман та Пастух– у молодіжну, Сич, Федор та Дідик – в олімпійську. Все це дуже важливі гравці, усі, окрім Романа, точно знадобляться проти ЛНЗ (Роман дискваліфікований) – але вони повернулися до Львова втомленими після тривалих подорожей та складних матчів. У ЛНЗ своя проблема – це дискваліфікація Сергія Рибалки.
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Переможна клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ 3 гри.
Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ 8 матчів: 7 нічиїх та поразка.
Безпрограшний гостьовий серіал ЛНЗ у чемпіонаті триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 нічиї.
Безвиграшна серія ЛНЗ в УПЛ триває 3 гри: 2 нічиї та поразка.
80-й матч Олега Дулуба біля керма різних клубів УПЛ, в якому його підопічні можуть зазнати 30-ї поразки.
Різні українські клуби Олега Дулуба можуть 30-й раз зіграт внічию у всіх турнірах.
ПОТОЧНА ФОРМА:
прогноз 2:0