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Керманич Дніпра-1 прокоментував перемогу над Колосом.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 у гостьовому матчі впевнено обіграв ковалівський Колос.

Колос — Дніпро-1 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер СК Юрій Максимов після завершення гри прокоментував виступ власних підопічних.

"Ретельно готувались до цієї зустрічі. Хлопці забили швидкий гол уже на другий хвилині матчу, а потім було важкувато, адже Колос — це команда, яка гарно підготовлена фізично і не здається, але ми це витримали у першому таймі.

Утримавши перевагу до перерви, хлопці в другому таймі більше розбігались, а коли забили другий гол, то команда стала грати впевненіше, повністю контролювала гру і могла забити ще і третій, і четвертий м’ячі у ворота суперника.

Дякую команді за гру, бо вони сьогодні гарно витримали навантаження й провели змістовний матч. І гравці, які повернулися зі збірної Піхальонок і Гуцуляк дуже допомогли, а головне, що мене радує — це те, що хлопці, котрі були травмовані — Третьяков, Лєднєв, Сваток, Танчик — вони повернулись до загальної групи, дуже добре увійшли у гру і допомогли нашій команді.

Ми налаштовуємось на кожен матч, але буває, що легко віддаємо гру, коли перемагаємо 1:0. Сідаємо у захист, після чого пропускаємо такі голи, які не варто було пропускати.

Останні шість матчів ми не дуже добре зіграли, але на те є свої причини. Футболісти будують гру, а у нас виходила молодь, котра поки що ще не готова грати на такому рівні у 19 років. Зараз ті, хто грав відновилися, вийшли на матч і допомогли команді.

У нас є справжня команда. Є не дуже хороші ігри, але є колектив і ми далі будемо продовжувати грати на перемогу.

Усі хочуть перемагати, але треба, щоб на лаві запасних сиділи ті хлопці, які складають конкуренцію. Але тоді у нас не було тих, хто міг вийти на заміну і допомогти команді", — заявив український фахівець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє вдома проти луганської Зорі.