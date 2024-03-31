Україна

Завершився передостанній поєдинок 22 туру чемпіонату України.

У рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Дніпро-1 гостював у Колоса на однойменному стадіоні.

Ковалівський Колос у цьому сезоні української Прем’єр-ліги кожен клуб намагається обходити десятою дорогою, бо грати проти команди з одними з найменших показників як за забитими, так і за пропущеними м’ячами — те ще задоволення. Виняток із цієї закономірності був лише один — матч проти донецького Шахтаря на Арені Львів незадовго до початку березневої міжнародної павзи, коли забивали що одні, що інші (3:2, перемога "гірників").

Але цей результат був лише однією з трьох частин загальних невдач "чорно-білих" за останній час, тоді як дві інші припали на ігри проти Кривбасу та Руху, щоправда там і рахунки були "фірмові" — по 0:1. І в усій цій послідовності матчів проти складних суперників для "колосків" знайшлась ще й гра проти дніпровського Дніпра-1 у рамках двадцять другого туру, який точно приїхав до Ковалівки за очками, бо явно не добирав їх у двох зустрічах проти ЛНЗ і того-таки Руху до цього.

Гості досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки результативному удару Піхальонка. Подвоїти перевагу колективу Юрія Максимова вдалося лише у другій половині зустрічі — голом з асисту Піхальонка відзначився Гуцуляк. Відповісти бодай чимось Колос так і не зумів, зазнавши четвертої поспіль поразки у чемпіонаті. Дніпро-1 повернув собі третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, обійшовши Динамо (дві гри у запасі).

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме харківський Металіст 1925, тоді як дніпровський Дніпро-1 прийматиме луганську Зорю.

Колос — Дніпро-1 0:2

Голи: Піхальонок, 2, Гуцуляк, 64

Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський (Паулаускас, 60), Топалов (Велетень, 77) — Рангел (Безбородько, 77)

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок (Очеретько, 90+2), Лєднєв (Третьяков, 60) — Філіппов (Танчик, 90+3)

Попередження: Рангел, Бурда — Адамюк, Волинець