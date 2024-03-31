Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 31 березня 2024 року.
Фото: УПЛ
31 березня 2024, 22:51
У рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Дніпро-1 гостював у Колоса на однойменному стадіоні.
Дніпро-1 впорався з Колосом, завдавши йому четвертої поспіль поразки.
У наступному турі ковалівський Колос прийматиме харківський Металіст 1925, тоді як дніпровський Дніпро-1 прийматиме луганську Зорю.
Огляд матчу:
Колос — Дніпро-1 0:2
Голи: Піхальонок, 2, Гуцуляк, 64
Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський (Паулаускас, 60), Топалов (Велетень, 77) — Рангел (Безбородько, 77)
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок (Очеретько, 90+2), Лєднєв (Третьяков, 60) — Філіппов (Танчик, 90+3)
Попередження: Рангел, Бурда — Адамюк, Волинець.