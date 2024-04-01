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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Колосом.

Дніпровський Дніпро-1 у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги в гостьовому матчі впевнено обіграв ковалівський Колос.

Колос — Дніпро-1 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник СК Олександр Піхальонок, на рахунку якого гол та асист, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важлива перемога, але і дуже тяжка водночас. Після першого голу ми сіли в оборону, Колос контролював гру, але ми витримали, а вже після перерви ми забили другий гол і довели гру до перемоги.

Я завжди відчуваю спраглість до результативних дій, але сьогодні таки вдалось і забити, і віддати асист. Дуже задоволений, що допоміг команді перемогти.

Було дуже важливо, що до складу повернулося кілька травмованих гравців, тому що в нас у запасі була тільки молодь. Так, у хлопців багато бажання, але досвіду ще не вистачає. А потрібно, щоб і досвід нам допомагав.

Зараз майже усі повернулися — і Макс Третьяков, і Богдан Лєднєв, і Сваток. Думаю, що від цього нам далі тільки легше повинно бути.

Я не бачу якихось особливих причин тому, що ми перемагаємо тільки на виїзді в цьому році. Це просто так виходить. Треба налаштовуватись на наступний матч із Зорею й перемагати. Для нас кожна гра важлива і важка, тому треба готуватись", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє вдома проти луганської Зорі.