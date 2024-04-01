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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Колосом.

Дніпровський Дніпро-1 у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги в гостьовому матчі впевнено обіграв ковалівський Колос.

Колос — Дніпро-1 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник СК Олександр Піхальонок, на рахунку якого гол та асист, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Дуже задоволений, що сьогодні виграли. Ця перемога нам була необхідна для нашої впевненості. Радий повернутись саме у такий момент. І хлопці мене підтримали, і хочу подякувати клубу за добре організовану реабілітацію, тому радий повернутися на поле.

Звичайно я задоволений навіть тими хвилинами, що вдалось зіграти, адже сім місяців не з’являвся на полі. Та, мабуть, навіть більше. Тому був би задоволений і на три хвилини вийти.

Перерва на матчі збірних? Ну, хлопці ж там не сиділи без діла, а тренувались, тим паче і Піхальонок і Гуцуляк сьогодні відзначились, а значить добре підготувались.

Ми також багато працювали у перерві, зіграли товариський матч, який нам пішов сьогодні на користь. У першому таймі ми не так впевнено виглядали, але добре, що забили швидкий гол, а от після перерви вважаю, що ми повністю контролювали гру.

Звичайно ця перемога є важливою в турнірному плані, як і кожна гра. Треба набирати хід і тримати цей рівень, не збавляючи", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє вдома проти луганської Зорі.