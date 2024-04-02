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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 квітня 2024 року.

У матчі 22 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі здобув мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму. Бар сфолив у своєму штрафному майданчику, заробив червону картку і привіз пенальті, який реалізував Притула.

Огляд матчу 22 туру української Прем’єр-ліги Рух — ЛНЗ:

Рух — ЛНЗ 1:0

Гол: Притула, 90+5.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Холод — Підгурський (Притула, 73) — Квасниця (Руніч, 81), Бренер де Паула (Теслюк, 57), Пастух, Плюман (Лях, 81) — Федор.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Ковальов, Муравський, Каплієнко (Норенков, 52) — Бойко — Ейнел Суареш (Пасіч, 65), Яшарі, Бар, Наумець (Шестаков, 65) — Молло Бессала.

Попередження: Федор, Теслюк — Наумець, Бар, Пасіч.

Вилучення: Бар, 90+4.