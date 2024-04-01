Україна

Зіграно останній матч 22-го туру УПЛ.

У Львові на Арені Львів Рух приймав ЛНЗ в матчі 22-го туру УПЛ.

Все йшло до безгольової нічиєю, аж поки в компенсований до другого тайму час Бар не сфолив у карному майданчику рухівців на Федорі. Арбітр довго вирішував, чи вартий епізод пенальті, і все-таки прийняв рішення на користь господарів. Притула виконав вирок — 1:0.

Це четверта поспіль перемога Руху в чемпіонаті. Вони залишились на 5 місці та збільшили відрив від Полісся до шістьох очок. ЛНЗ програв другий матч поспіль та залишився на 9 місці.

Рух — ЛНЗ 1:0

Гол: Притула, 90+5

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Холод — Підгурський (Притула, 73) — Квасниця (Руніч, 81), Бренер де Паула (Теслюк, 57), Пастух, Плюман (Лях, 81) — Федор

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Ковальов, Муравський, Каплієнко (Норенков, 52) — Бойко — Ейнел Суареш (Пасіч, 65), Яшарі, Бар, Наумець (Шестаков, 65) — Молло Бессала

Попередження: Федор, Теслюк — Наумець, Бар, Пасіч

Вилучення: Бар, 90+4