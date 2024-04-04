Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 квiтня та розпочнеться о 15:30.

Зоря та Динамо завершать програму шостого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Динамо".

ЧЕТВЕР, 4 КВIТНЯ, 15:30. "ДИНАМО". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — Football Hub

Історія, якщо вірити Гегелю, повторюється двічі: перший раз як трагедія, другий – як фарс. Про трагедії стосовно футболу в наш час взагалі говорити якось дивно, але зв'язка матчів Зорі та Динамо з фарсу почалася.

Ціла низка гравців відмовилася виходити на поле всього три тижні тому. Відмовилися далеко не всі, але багато хто з “не всіх” належить Динамо, і клуб просто заборонив орендованим Зорею гравцям виходити проти себе. Як наслідок, із киянами зіграло унікальне поєднання, всередині якого гравці рівня національних збірних (Азіангбе, наприклад, їздить до Того) вийшли разом із абсолютними дебютантами. Цікаво, коли Богдан Токар, Єгор Капустян, Євген Писаренко, Артем Долбнєв зіграють наступний матч на професійному рівні – проти Ваната, Шапаренка, Бражка їм довелося виходити у стартовому складі.

Цього разу так легко проїхати крізь суперника, не помітивши його, киянам не вдасться. Зоря, звичайно, далека від досконалості, але команда виграла три матчі з п'яти, які відбулися цього року, зберегла лідерів у зимове міжсезоння – і навіть змогла посилитись. Юрій Коваль перебуває у відмінному настрої, прямо каже, що Младен Бартулович навчається у нього тренерській майстерності та готується виводити команду з низів таблиці. Здається, клуб одужує.

Але й Динамо за цей час стало сильнішим. Це пов'язано з одним гравцем – але яким! Андрій Ярмоленко вийшов на заміну з Ворсклою – і одразу забив, додавши до цього безліч загострюючих передач. “Сімка” киян – це за мірками УПЛ просто мегазірка, і його буде дуже складно стримати. Особливо в ситуації, коли треба закривати, м'яко кажучи, не одного його.

Шапаренко набрав чудову форму, Ванат взагалі виріс у найкращого форварда ліги – і це, здається, не сплеск, а реальний рівень. З такими примами чудово проявляє себе і кордебалет: той же Волошин чудово зiграв з Ворсклою. Загалом, якщо судити з виїзду до Полтави (до команди, яка пропустила лише три м'ячі у чотирьох перших матчах року), то з такою атакою, як у Шовковського, в принципі тягатися дуже складно.

При цьому багато моментів Динамо дозволило створити супернику. У киян велика кількість проблем в обороні – і якщо про їхній захист вже говорили всі, все і багато разів, то останні матчі говорять про порожнечу ще й у центрі поля. Бражко багато підключається до атак, і в цей час за його спиною утворюється вакуум. Щоправда, з Ворсклою Андрієвський грав лише тому, що був дискваліфікований Шепєлєв, але тут є сумніви, що з Шепелєвим було б краще.

Загалом, Динамо викрутить до упору тумблер “атаки”, а Зоря піде в оборону і намагатиметься покарати киян швидкими випадами – все, як у старі добрi часи. Щоправда, тут на користь Динамо грає старий добрий козир: заборона грати орендованbv. Олександр Яцик останнім часом став основним гравцем центру поля Зорі, але його контракт належить Динамо – і без нього луганчанам буде складніше розвивати атаки.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамо може забити 2050-й гол в Чемпіонатах України (ще 1 м’яч). Зоря може здобути 240-у перемогу в УПЛ. Гольова гостьова клубна рекордна серія Динамо в УПЛ триває 33 матчі – 76 голів. Переможна серія Зорі на своєму полі триває в Чемпіонаті 3 гри. Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 9 ігор: 8 перемог та нічия. Юрій Коваль біля керма різних клубів може зазнати 60-ї поразки у всіх турнірах, в тому числі 10-ї з Зорею в УПЛ Динамо при Олександру Шовковському в УПЛ в статусі гостей ще не програвало в 10-ти матчах: 8 перемог та 2 нічиї. 60-й домашній матч Юрій Коваль біля керма різних клубів у всіх турнірах 25-й гол в УПЛ може забити Вячеслав Чурко, 10-й – Ігор Кирюханцев (обидва — Зоря).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ: