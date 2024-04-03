Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють донецький Шахтар та одеський Чорноморець.
Егіналду, фото ФК Шахтар Донецьк
03 квітня 2024, 17:00
Донецький Шахтар та одеський Чорноморець зіграють півфінальний матч Кубка України на Арені Львів.
Маріно Пушич, після перемоги над київською Оболонню (3:0), залучив до стартового складу Егіналду на правий фланг півзахисту.
Роман Григорчук, на тлі перемоги над житомирським Полісся (4:1), використав із перших хвилин Салюка в центрі оборони.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Егіналду, Бондаренко, Судаков, Кевін — Сікан.
Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Педріньйо, Міроші, Степаненко, Зубков, Назарина, Марлон, Траоре.
Запасні: Білик, Вічний, Ситников, Присяжнюк, Ієде, Огіря, Зе Гомеш, Шаповал, Альваренга.
Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Брагару, Васильєв, Авагімян — Бадібанга, Бойчук, Штогрін.
Гра Шахтар — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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