Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Кубка України, який пройде 4 квітня і розпочнеться о 18:00.

Житомирське Полiсся та полтавська Ворскла своїм протистоянням завершать півфінальну стадію Кубка України-2023/24.

Полiccя — Ворскла



Четвер, 4 квітня, 18:00. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Битва за те, хто отримає від Шахтаря повну торбу в фіналі?

Звичайно, ні. Звичайно, фінал – за визначенням, річ у собі, і в ньому фаворити програють чи не частіше, ніж виграють. Той же Шахтар програвав фінал Ворсклі 15 років тому, Чеснаков, якщо що, може розповісти в роздягальні. Ворскла була сильнішою, нiж зараз? Ох, наскільки ж сильнішим був той Шахтар, який Марсель і вдома, і на виїзді обіграв, не кажучи про “просто” виграш Кубку УЄФА...

Але, так чи інакше, Полісся та Ворскла підходять до матчу не в кращому настрої. Ворскла дала себе розгромити Динамо: 1:5, причому по ходу матчу й 0:5 було. Полісся взагалі переживає круте піке та програє всім поспіль. Ситуацію не покращує дамоклів меч, що нависає над обома тренерами. Сергій Шищенко у Житомирі в принципі має контракт до літа – зрозуміло, що хороші результати можуть його продовжити, але поки що виконуючий обов'язки отримав 0:1 з Оболонню та 1:4 з Чорноморцем. Сергій Долганський – також “в. о.”, причому “в. о.”, який програв три матчі з п'яти.

У тих нечисленних матчах, які ми могли побачити під їхнім керівництвом, обидва тренери роблять ставку на велику кількість боротьби. Немає жодних сумнівів, що ми побачимо безліч “стиків” та єдиноборств – якщо вже Шищенко перед матчем каже: “Буде нелегко, це буде бійня, реальна бійня двох команд, які прагнуть потрапити до фіналу і потім уже виграти кубок. Буде дуже непроста гра для обох команд, тому налаштовуємось на бойовий матч”.

А ще тренер Полісся вирішив провести підготовку до півфіналу прямо на центральному стадіоні Полісся. За його словами, потрібно тренуватись на тому полі, на якому граєш. Що ж, перевагу домашнього поля треба намагатися використати всіма можливими способами – побачимо, що це принесе житомирській команді.

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