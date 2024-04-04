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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Динамо Київ.

Луганська Зоря та київське Динамо зіграють поміж собою перенесений матч шостого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Юрій Коваль, після після перемоги над харківським Металістом 1925 (2:1), залучив до стартового складу Мічіна та Бугая до півзахисту.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (5:1), використав із перших хвилин Дячука та Вівчаренко до лінії оборони.

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх, Чурко, Мічін, Бугай — Герреро.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Жан Клод, Дришлюк, Хахльов, Гільєрме, Мишньов, Кирюханцев.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Ярмоленко, Караваєв, Супряга, Діалло, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.



Гра Зоря — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.