Україна

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють житомирське Полісся та полтавська Ворскла.

Житомирське Полісся та полтавська Ворскла розіграють поміж собою путівку на фінал Кубка України проти донецького Шахтаря в матчі на житомирському центральному.

Сергій Шищенко, після поразки від одеського Чорноморця (1:4), залучив до стартового складу Смолякова, Чоботенка та Шабанова в лінії оборони, тоді як Фортюне розташується ліворуч в атаці, а Будківський очолить напад.

Сергій Долганський, на тлі поразки від київського Динамо (1:5), використав із перших хвилин Пердуту та Хрипчука в центрі оборони, тоді як Челядін розташується в опорній зоні, а Мякушко гратиме не лівому фланзі атаки. Ковталюк виступатиме на вістрі нападу.

Полісся: Бойко — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Кравець — Кушріненко, Крушинський — Козак, Танковський, Фортюне — Будківський.

Запасні: Кудрик, Таллес Коста, Мустафаєв, Петряк, Луїфер, Ндукве, Назаренко, Кравченко, Михайліченко.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Сіссоко, Челядін — Кане, Степанюк, Мякушко — Ковталюк.

Запасні: Домолега, Павлюк, Галас, Нестеренко, Толі, Глущенко, Феліпе, Корнієнко, Лукас.



Гра Полісся — Ворскла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.