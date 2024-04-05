Україна

Більшу частину поєдинків 29-річний гравець провів за Металіст 1925.

Матч проти Зорі у 22 турі УПЛ був для центрального півзахисника Металіста 1925 Артема Габелка ювілейним, 100-м за час виступів у чемпіонаті України, передає офіційний сайт турніру.

Зоря — Металіст 1925 2:1 Відео голів та огляд матчу 31.03.2024

Усі матчі Габелок провів у складі двох клубів: Ворскли (34) та Металіста 1925 (66). Дебютував в УПЛ він 25 липня 2018 року. На рахунку 29-річного українця 5 голів у турнірі.

Зазначимо, що вихованець Шахтаря є капітаном харківського клубу. У поточному сезоні він взяв участь у 20 матчах чемпіонату України, відзначившись 2 асистами.