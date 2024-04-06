Україна

Захисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Шахтаря.

Львівський Рух у двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти донецького Шахтаря.

Перед грою захисник "жовто-чорних" Олексій Сич прокоментував підготовку власної команди.

"Шахтар — найкраща команда чемпіонату України й на нас чекає непростий поєдинок. Рух дуже відповідально готується до цього матчу.

Наразі в нас достатньо часу, аби розібрати сильні та слабкі сторони нашого суперника. Зокрема, будемо працювати над тими моментами, які нам не вдавалися у попередніх матчах і які нам слід покращувати.

У команді зараз хороший настрій, адже Рух переміг ЛНЗ та взяв реванш за поразку у першому колі. Ми грали проти дуже неприємного суперника, на полі було багато боротьби і матч загалом був досить складним для нас.

Відтак вдвічі приємніше, що нам таки вдалося вибороти перемогу, ще й таку емоційну — у компенсований час, реалізувавши пенальті.

Тепер слід зробити все необхідне, аби здобути позитивний результат у грі з Шахтарем", — заявив український фахівець.

Матч Шахтар — Рух відбудеться 7 квітня, о 18:00.