Україна

Команда Олега Шандрука здобула важливу перемогу над прямим конкурентом у боротьбі за виживання.

У рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги між собою зустрілися два аутсайдера чемпіонату в особі рівненського Вереса та київської Оболоні, які ведуть безпосередню боротьбу за збереження прописки в еліті.

Незважаючи на візуально близький рівень обох команд, за фактом матч вийшов одностороннім на користь господарей поля.

Підопічні Олега Шандрука відправили у ворота "пивоварів" аж три "сухих" м'ячі, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. У першому таймі Янаков реалізував пенальті, а подвоїв рахунок Гайдучик. Крапку ж у протистоянні вже на 88-ій хвилині поставив Яго.

Верес — Оболонь 3:0

Голи: Янаков, 9 (пен), Гайдучик, 32, Сікейра Аугушту, 88

Верес: Паст (Когут, 83) — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров (Морозко, 70), Кухарук, Кучеренко — Янаков (Шастал, 58), Гайдучик (Сікейра Аугушту, 70), Шарай (Дахновський, 58)

Оболонь: Кичак — Грисьо, Карась (Осман, 46), Приймак, Дубко, Прокопенко — Черненко, Слободян, Мороз (Косовський, 59) — Вишневський (Груша, 46), Краснопір (Тарануха, 70)

Попередження: Курко, Кучеров — Грисьо