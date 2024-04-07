Україна

Команда Романа Григорчука забила тричі до перерви, суперники при цьому грали в меншості, проте матч для одеситів усе одно вийшов напруженим.

Програма двадцять третього туру української Прем’єр-ліги через проведення матчів посеред звітного тижня вийшла доволі розлогою й розтягнулась аж на чотири дні. Неділя при цьому вийшла доволі насиченою, бо ми мали стати свідками одразу трьох протистоянь, тоді як події цього дня розпочинались у Одесі.

Місцевий Чорноморець приймав Олександрію, і за сучасних реалій українського футболу це була битва за середину турнірної таблиці національної першості. "Моряків" та "поліграфів" поміж собою розділяли всього два очки на користь команди Романа Григорчука, проте явно не за її плечима була серія з чотирьох матчів поспіль без поразок, тоді як господарі свою першу гру в 2024 році виграли лише тиждень тому, шокувавши Полісся на чужому полі (4:1).

У підсумку, перший тайм вийшов дійсно бойовим. Гості спробували розпочати його активно в атаці, але пара моментів від Калівтінцева та Кулакова завершилась нічим, після чого Чорноморець ледь не з першої спроби реалізував власний шанс. Брагару отримав передачу від Васильєва з глибини, після чого обіграв захисника, але пробив точно в Шевченка, проте з відскоком упорався Бойчук.

Пропускати в такій ранній стадії команди Ротаня не планувала, тож далі довелось уже імпровізувати, а виходить це в Олександрії цього сезону дуже погано. За кілька миттєвостей Капмуш на правому фланзі оборони пропустив повз себе Штогріна до штрафного, після чого відвертим поштовхом у спину відправив суперника на газон. Спочатку це було попередження та пенальті, але згодом VAR змінив рішення головного арбітра взагалі на вилучення.

Путря ударом у правий нижній кут реалізував покарання, а з урахуванням подальшої гри в меншості справив в гостей дійсно ставали кепськими. Чорноморець при цьому почав віддавати ініціативу суперникам і відверто чекати на додаткові помилки з їхнього боку. Команда Ротаня в будь-якому випадку їх би припускалась, тож це було лише питанням часу, коли одесити заб’ють ще один раз.

Сталось це незадовго до перерви, коли простріл Зігі з правого флангу штрафного зберіг у межах поля на дальній стійці Штогрін і, напевно, м’яч би й після його доторку залетів у порожні ворота, але Єрмаков вирішив допомогти, чим дійсно розлютив свого партнера по команді. Однак поки вони там поміж собою сперечались, Брагару привіз передачею з лівого флангу оборони момент для Шулянського, а той хоч один м’яч, але відіграв до перерви.

На другий тайм одесити вийшли неначе взагалі без плану на гру, бо те, що вони демонстрували що в атаці, що в захисті, навіть футболом важко назвати. Позаду так узагалі примудрились привезти (Брагару, добрий день!), після чого відстань за рахунком зусиллями Бєляєва скоротилась до мінімальної. Та й узагалі, на впевнену поведінку гравці господарів навіть загального враження не справляли.

Але й Олександрія виявилась не всесильною, тому атакувала дуже непродуктивно. Момент із голом, який привезли суперники, слабенький удар Калітвінцева головою до рук воротаря та хиба під Михайленка під завісу матчу — із таким багажем нікуди не поїдеш. Утім, Чорноморцю, за умов переваги за кількістю гравців на полі, хоч на це б награти — але ж ні, страждання — єдиний шлях "моряків".

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в луганської Зорі, тоді як Олександрія прийматиме київське Динамо.— Олександрія 3:2Брагару, 10, Путря, 18 (пен.), Єрмаков, 44 — Шулянський, 45+2, Бєляєв, 52Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Бойчук (Ієде, 54), Васильєв, Брагару — Бадібанга (Альваренга, 74), Кузик, Штогрін.Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Смирний, 76), Михайленко (Костишин, 86), Бєляєв (Де, 64) — Калітвінцев, Кулаков (Шостак, 65), Шулянський (Сігеєв, 76).Попередження: Альваренга, Варакута — Брагару