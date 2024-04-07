Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 квітня 2024 року.
Фото: УПЛ
07 квітня 2024, 20:56
Шахтар із дублем Бондаренка здолав Рух.
Команда Маріно Пушича залишається поточним лідером чемпіонських перегонів в УПЛ.
Огляд матчу:
Шахтар — Рух 3:1
Голи: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 — Таллес, 36
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко (Назарина, 87) — Зубков (Марлон, 78), Бондаренко, Судаков, Кевін (Егіналду, 46, Швед, 57) — Траоре (Сікан, 57).
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях (Притула, 60) — Пастух, Дідик, Таллес (Джурабаєв, 85) — Квасниця (Руніч, 69), Федор (Теслюка, 84), Плюман (Плюман, 85).
Попередження: Кевін — Сич, Дідик, Таллес.