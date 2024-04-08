Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять третього туру чемпіонату України, який відбудеться 8 квiтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між ЛНЗ та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Динамо — ЛНЗ Понедiлок, 8 квiтня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Динамо набирає ходу. Ярмоленко відновився, Шапаренко набрав оптимальну форму, Ванат прогресує – і завдяки їм усім кияни влаштовують те, що найдоречніше назвати гольовими жнивами. Кияни, як за старих добрих часів, у матчах із рядовими представниками УПЛ забивають багато, причому грають у задоволення, без зайвих нервів.

З Ворсклою “зібрали” п'ять забитих голів, із Зорею три – і, загалом, упродовж усіх цих ігор київські гравці атаки намагалися швидше затьмарити один одного, ніж “просто” перемогти. Конкуренція в атаці у Динамо божевільна: справа не лише в головних зірках, а й у тому, що “кордебалет” чудово себе проявляє. І матч із ЛНЗ, у якого ще й Бар дискваліфікований – момент, коли одне з ключових питань щодо конкуренції може стати рубом.

Ярмоленко настав час повертатися в основу. Він вийшов із Ворсклою – і одразу забив, вийшов із Зорею – і віддав гольову передачу. Поєднання техніки та ігрового інтелекту у Андреса таке, що майже будь-яка його передача вперед різко загострює гру. Тримати такого футболіста на лаві означає сильно збідняти власну гру.

Але справа у тому, що й гравці, які грають на флангах зараз, у найкращій формі за роки. Волошин так “прасує” брівку, що його дуже складно зупинити. Доводиться зустрічати його по двоє, що дуже спрощує завдання тому ж Ванату, та й іншим. Кабаєв теж такий ефективний, яким не був у синьо-білій футболці ніколи. Це смішно звучить, але ті два голи, які він забив у 2024 році – це вже більше, ним він забив за всі матчі в Динамо, разом узяті.

Швидше за все, Ярмоленко таки повернеться до основи. Він і в минулому матчі вийшов на 60-й – все, що більше, передбачає вихід у старті. А одному з двох персонажів, що залишилися, доведеться задовольнятися роллю камео – людини, яка його замінить у другому таймі.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

ЛНЗ може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 10 ігор: 9 перемог та нічия.

Домашня безнічийна серія Динамо продовжується в УПЛ 12 ігор: 9 перемог та 3 поразки.

Динамо на своєму полі не пропускає голів у чемпіонаті впродовж 289-ти хвилин.

Безвиграшна серія ЛНЗ в УПЛ триває 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Різні українські клуби Олега Дулуба можуть 30-й раз зіграти внічию у всіх турнірах.

15-й гол в УПЛ може забити Владислав Кабаєв (Динамо).

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