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Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Ворскли.

Криворізький Кривбас у двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги прийматиме полтавську Ворсклу.

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Півзахисник "червоно-білих" Артур Микитишин напередодні гри прокоментував настрій у колективі.

"Ми готуємось до всіх матчів УПЛ однаково. Але, звісно, розуміємо, що для нас зараз кожна гра, як фінал. Налаштовуємось по-бойовому та розраховуємо на три очки.

Суперник має досить досвідчених футболістів, а також перспективних молодих виконавців. Швидка гра. Не боїться грати у футбол, а також дає грати супернику. Сподіваюсь, вболівальники побачать цікавий поєдинок.

Звичайно відчувається, що всі налаштовуються на Кривбас із подвійною мотивацією. Усі розуміють, що Кривбас іде на другому місці та бореться за найвищі позиції УПЛ. Але в цілому, думаю, усі команди налаштовуються на кожного опонента приблизно однаково", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Ворскла відбудеться 8 квітня, о 18:00.