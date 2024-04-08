Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та житомирське Полісся.

Закарпатський Минай та житомирське Полісся зіграють поміж собою на Минай-Арені в рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Желько Любенович, після нічиєї проти Олександрії (2:2), залучив до стартового складу Нємчанінова в трійці в центрі захисту, тоді як Гунічев гратиме ліворуч в атаці.

Сергій Шищенко, на тлі поразки від полтавської Ворскли в Кубку України (0:1), використав із перших хвилин Тейлора праворуч у захисті, тоді як Кравець розташується в центрі оборони, Таллес Коста гратиме в опорній зоні, а Мустафаєв та Назаренко виступатимуть під нападниклм, яким цього разу буде Луїфер.

Минай: Кемкін — Чуєв, Нємчанінов, Скиба — Кисіль, Вітенчук, Петько, Корнійчук — Кораблін, Устименко, Гунічев.

Запасні: Бандура, Росул, Дмитрук, Ременяк, Піддубний, Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Тищук, Попов, Демиденко, Вакула.



Полісся: Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Кравець, Смоляков — Крушинський, Таллес Коста — Козак, Мустафаєв, Назаренко — Луїфер.