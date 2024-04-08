Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 квітня 2024 року.
Кривбас — Ворскла, Фото: УПЛ
08 квітня 2024, 20:59
Кривбас розписав мирову з Ворсклою.
Команда Юрія Вернидуба провела відмінний відтинок гра на самому початку, проте потім лише обстукала каркас чужих воріт після перерви.
Огляд матчу:
Кривбас — Ворскла 1:1
Голи: Соса, 22 (пен.) — Степанюк, 30
Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Микитишин, 46), Вакулко — Д. Кузик (Луньов, 74), Хомченовський (Твердохліб, 88), Соса (Задерака, 46) — Кожушко (По, 74).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Корнієнко (Нестеренко, 72) — Павлюк, Сіссоко — Кане (Амількар, 71), Степанюк (Амількар, 87), Мякушко (Толі, 53) — Ковталюк (Глущенко, 53).
Попередження: Бізімана, Стецьков, Луньов.