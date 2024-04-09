Україна

Тренер висловив думку стосовно матчу з Зорею.

Юрій Максимов розповів щодо нічийного матчу у 23-му турі УПЛ.

"Олександр Піхальонок отримав травму під час тренування, як і Філіппов. Сарапій вже отримав пошкодження на перших хвилинах матчу – у нього ушкоджено гомілкостоп і він догравав зустріч, як кажуть, "через не можу", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.

"Потім була тривога, пауза у грі, після якої нога стала ще більше боліти. У таких матчах, коли ведеш у рахунку, треба вже заспокоїти гру і просто контролювати ситуацію на полі. Не знаю, що трапилося за рахунку 2:0. Пропустили такий гол, фактично забили самі собі. Потім був другий. Важко сказати, що саме сталося. Це футбол.

Ми вже третій матч граємо по чотири тайми. Так вся країна грає. Звісно, що це тяжко. Хочеться грати просто 90 хвилин – вийшли і зіграли.

Все це майстерність. Вели у рахунку 2:0 і такий гол пропустили, можна сказати самі собі. Потім Зоря пішла вперед, відновила рахунок. Перемога була у нас, і це тяжко, коли ведеш 2:0 і думаєш про перемогу, а пропускаєш два голи.

На мою думку ми сьогодні повинні були перемагати, але це футбол. За рахунку 2:0 ми легко віддали перемогу".

У матчі чемпіонату України Дніпро-1 зіграв внічию з Зорею.