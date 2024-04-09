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Тренер Зорі поділився своїми думками після зустрічі з Дніпром-1.

Тренер Зорі Младен Бартулович висловився щодо виїзного матчу 23 туру УПЛ проти Дніпра-1 (2:2), передає офіційний сайт луганського клубу.

Хорватський спеціаліст вважає, що глядачі мали змогу спостерігати за дуже цікавим поєдинком.

"Перш за все, хочу сказати, що завжди приємно приїжджати в Дніпро і грати на такому чудовому стадіоні. Можливо, вболівальникам сподобався більш другий тайм, але в цілому гра була гарною. Дніпро-1 забив швидких два голи в другій половині зустрічі. Потім, нам вдалося зрівняти рахунок, перехопити ініціативу, але, перша тривога... Вона пішла на користь супернику. Було видно, що наші хлопці зловили ритм матчу, розбігалися. Могли виграти, але, повторюся — тривога. Після тривог вже не так цікаво було догравати цей поєдинок. Як кажуть — що маємо, то маємо", — заявив Бартулович.

Він відповів, за рахунок чого Зорі вдалося переломити хід гри.

"Ми грали до кінця. Вірили, що можемо врятувати цей матч. Гол Кирюханцева додав нам впевненості. Другий м'яч також був закономірний — гарна комбінація і Горбач зрівняв — 2:2", — сказав тренер луганців.

Бартулович додав, що після таких непоганих матчів у роздягальні завжди гарна атмосфера.

"В нас дуже важкий календар, багато матчів через три дні на четвертий. Тому чудово, що набираємо залікові пункти. Та й футболістам набагато цікавіше грати, ніж тренуватися. Розуміємо, що попереду ще багато ігор. Найближчі — це Чорноморець та Шахтар. Тому будемо працювати далі та готуватися вже до наступних поєдинків", — зазначив він.

Нагадаємо, Дніпро-1 у матчі з двома тривогами розписав мирову із Зорею.